Cuneo, al cinema Lanteri lo spettacolo teatrale "Una splendida giornata!"

Lunedì sera al cinema Lanteri andrà in scena un divertente spettacolo della compagnia teatrale “Le Coraggiose Vernantine” dal titolo "Una splendida giornata!!”

La visita inaspettata di una persona e un piccolo incidente domestico faranno sì che la giornata di casa Bonetto diventi complicata, piena di equivoci e ricca di colpi di scena. Alla fine, sarà comunque una splendida giornata …

Lo spettacolo sarà messo in scena dalla compagnia teatrale “Le Coraggiose Vernantine”, in attività da ormai quarant'anni e composta solamente da donne. La compagnia porta in scena commedie brillanti e spettacoli di beneficenza a sostegno di diverse cause.

In questa occasione, il ricavato della serata sarà devoluto al “Progetto domiciliarità” della Fondazione Opere Diocesane, destinato ad attività con persone anziane.

Appuntamento per lunedì 20 febbraio alle ore 20:30 al Cinema Lanteri - Via Emanuele Filiberto, 4 | Cuneo. Il ccosto del biglietto: € 10. Per informazioni: cell. 346 112 5347