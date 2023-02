Forte di Bard aperto per Carnevale. Visita speciale per i più piccoli

In occasione del Carnevale il Forte di Bard sarà sempre aperto al pubblico, in via straordinaria anche lunedì 20 febbraio. Per i piccoli, alle ore 15.00, è in programma una visita speciale, a loro dedicata, alla mostra "ll Déco in Italia, l’eleganza della modernità" alla ricerca di soggetti carnevaleschi e alla scoperta delle maschere più celebri ritratte tra i capolavori esposti.