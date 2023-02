Bergesio (Lega) a Malpezzi: da sinistra polemiche pretestuose su Salone del Libro di Torino

“Ora, dopo l’ennesima sconfitta elettorale, la sinistra si inventa una polemica pretestuosa e falsa sul Salone del Libro di Torino. Che motivazioni ha Paolo Giordano per fare il direttore del Salone del Libro? Si ritiene tale per designazione divina? E perché vuole escludere intellettuali non allineati alla sinistra (appena tre su 19) proposti da alcuni componenti del comitato? Il Salone del Libro negli ultimi anni non è stato pluralista e democratico, la figura di Giordano rappresenta la prosecuzione di un metodo ormai superato”.

Lo dichiara il senatore piemontese della Lega Giorgio Maria Bergesio.