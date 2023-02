+Europa, anche i cuneesi Flavio Martino e Alice Depetro tra i delegati del congresso nazionale

Sono il cuneese Flavio Martino, 62 anni e Coordinatore del gruppo +Europa Granda, e l’albese Alice Depetro, 27 anni e laureanda in Filosofia, eletti delegati dagli iscritti (hanno partecipato al voto alcune migliaia di persone) al congresso nazionale di +Europa, che si terrà il prossimo 24, 25 e 26 febbraio a Roma. I due delegati, candidati nella lista “Immagina +Europa”, sosterranno il candidato alla segreteria Riccardo Magi, deputato e attuale Presidente di +Europa.



Dichiara Flavio Martino: “+Europa è un partito dalle enormi potenzialità. Siamo quelli delle libertà economiche ed individuali, dei diritti civili e sociali, degli Stati Uniti d'Europa e difensori da sempre del progresso. Occorre continuare sul solco tracciato in questi cinque anni, ma serve fare di più: dobbiamo radicarci maggiormente sui territori. Sono convinto che il progetto politico di Riccardo Magi sia vincente.”



“Sono molto felice – aggiunge Alice Depetro - di essere tra le persone delegate al congresso di +Europa nella lista di Riccardo Magi. Mi impegnerò a sostenere politiche che guardino alle nuove generazioni come risorse da far fiorire e non da derubare, che garantiscano i giusti diritti civili e politici a tutte le persone.”