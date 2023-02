Medici di famiglia nel Distretto di Cuneo: chi va e chi viene

Arrivano due nuovi medici di medicina generale titolari, mentre uno lascia nel Distretto Sud Ovest (Cuneo) dell’Asl CN1.

Dal 16 febbraio prossimo si inserisce quale Medico Titolare di Medicina Generale Annalisa Giordano, che presterà la propria attività presso l’ambulatorio di Borgo San Dalmazzo in via Bergia 18 nei giorni: lunedi dalle ore 10.00 alle ore 12.00, martedi dalle 15.30 alle 18.30, mercoledi dalle 9.30 alle 12.30, giovedì dalle 16.00 alle 19.00 e venerdì dalle 9.30 alle 12.30, previo appuntamento al 0171/266374. Mail dottoressagiordano.a85@gmail.com

Dal 1 marzo si inserirà presso l’ambulatorio di Busca in corso Giovanni Giolitti 33, la dott.ssa Sofia Torino con i seguenti orari: lunedì dalle ore 18.00 alle ore 19.00, martedì dalle 10.00 alle 11.00, mercoledì dalle 12.30 alle 13.30, giovedì dalle 10.00 alle 11.00, venerdì dalle 14.00 alle 15.00, previo appuntamento al 349/1033289. Mail sofiatorino.ambulatorio@gmail.com

Il 28 febbraio prossimo cesserà la propria attività il Dr. Pier Luigi Peluso, Medico di Medicina Generale a Roccavione e Roaschia.

Gli assistiti in carico al Dr. Peluso potranno effettuare la scelta del nuovo medico di medicina generale online, se in possesso delle credenziali per l’accesso al Sistema Piemonte.

In alternativa potranno recarsi presso gli Sportelli dell’ASL CN1 (sedi e orari su www.aslcn1.it ). In tal caso occorre essere muniti di tessera sanitaria o team (tessera europea assicurazione malattia) plastificata e di un documento di riconoscimento.

Nel caso in cui il cambio medico sia riferito a persona diversa dal richiedente occorre presentarsi muniti di delega (il modulo è reperibile presso gli sportelli o sul sito dell’ASLCN1) con i documenti di riconoscimento sia del delegato che del delegante.