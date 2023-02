Luci spente sul balcone del municipio di Verzuolo e sulla scultura "Percorsi"

Anche quest'anno l' Amministrazione comunale di Verzuolo partecipa all'iniziativa: "M'illumino di meno", Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita sostenibili promossa da Rai Radio2 con Caterpillar.

Oggi, giovedì 16 febbraio, sono state spente le luci sul balcone del Municipio e quelle della nuova scultura di Elio Garis, “Percorsi” in piazza Martiri della Libertà.

In tema di ambiente, ricorda il sindaco Panero, il Comune ha già attivato il progetto della centralina sul tetto di autoproduzione di energia elettrica per l'auto; ha le luci dei secondo piano del Municipio che si spengono automaticamente in assenza di persone; ha attivato progetti per nuovi infissi degli immobili con efficientamento energetico; ha due colonnine di cariche elettriche per le auto.

È una scelta di risparmio energetico per la salute del nostro pianeta e, quindi, della salute delle persone. Una sana camminata e una buona biciclettata aiutano a raggiungere l'obiettivo!