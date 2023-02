Studenti del Vallauri in cattedra: educazione tra pari con allievi delle medie fossanesi

Prenderà il via lunedì 27 febbraio il nuovo progetto dell’IIS Vallauri di Fossano per coinvolgere studenti, cittadini e amministrazioni locali nella ricerca di soluzioni concrete ed innovative alle problematiche legate alla lotta al cambiamento climatico. L’iniziativa, nominata “Hack-a-town”, prevede l’incontro e il passaggio di competenze tra due classi dell’indirizzo meccanico del Vallauri con una cinquantina di studenti selezionati tra le classi seconde delle scuole superiori di primo grado di Fossano. Attraverso il metodo della peer education, ovvero educazione tra pari, gruppi di ragazzi dell’istituto tecnico si incontreranno con quelli delle scuole medie cittadine Sacco e Paglieri per condividere le competenze necessarie a realizzare piccoli progetti su mobilità e sostenibilità ambientale, grazie alla preparazione tecnica e alle tecnologie messe a disposizione dall’istituto. L’esperienza si concluderà nel mese di maggio con un “hackathon”, ossia un incontro di una giornata in cui i gruppi di studenti saranno chiamati a trovare risposte concrete alle sfide, a tema ambientale, lanciate dagli enti del territorio.

“Uno degli obiettivi primari del progetto ‘Hack-a-town’ è di stimolare i nostri studenti ad interiorizzare maggiormente le competenze acquisite grazie al loro ruolo di guide verso i ragazzi delle scuole medie – spiega Paolo Cortese, dirigente scolastico dell’IIS Vallauri -. Ci auguriamo, inoltre, che questa sia un’occasione per i ragazzi del Sacco e del Paglieri di avvicinarsi alle materie innovative che proponiamo, non soltanto dal punto di vista informatico, ma anche manuale e creativo. L’hackathon del mese di maggio coinvolgerà gli studenti ma anche le famiglie, i nostri concittadini e le istituzioni che saranno chiamate a proporre alcune problematiche ambientali locali a cui i ragazzi dovranno trovare soluzione. Una sfida per i nostri giovani che li porterà a scoprirsi protagonisti e propositori attivi, aumentando non soltanto la loro sensibilità e la consapevolezza verso i temi ambientali, ma anche quella dell’intera cittadinanza”.

Il progetto “Hack-a-town” prevede tre incontri che si svilupperanno nei mesi di febbraio e marzo con il coinvolgimento delle classi 4°A e 4° D dell’indirizzo meccanica e meccatronica dell’IIS Vallauri e di due gruppi di ragazzi, rispettivamente dell’Istituto Comprensivo Federico Sacco e dell’Istituto Comprensivo Andrea Paglieri, selezionati dai docenti per attitudini e interesse verso i temi dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile dell’ONU.

L’iniziativa fa parte del progetto innovativo dell’IIS Vallauri denominato “S4N-schools for nature” che ha l’obiettivo di innescare un nuovo approccio verso la sostenibilità ambientale da parte delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado presenti nel comune di Fossano agendo sulla mobilità degli studenti e del personale scolastico, sui luoghi dell’insegnamento e sull’educazione tra pari tra i vari ordini scolastici. Oltre ad “hack-a-town”, fanno parte di “S4N” i progetti “Ride to school”, “Pedibus” e “Strade scolastiche”, che incentivano la mobilità sostenibile per il tragitto casa-scuola, e l’iniziativa per la valorizzazione, il potenziamento e la creazione di spazi per l’“Outdoor education”, che invita a privilegiare la natura e i luoghi comuni per occasioni di nuove esperienze e educazione.