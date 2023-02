Sipario sul Mondiale di Marta Bassino: "Sono contenta, ho solo un po' di rammarico per il gigante"

Marta Bassino chiude in quinta posizione il gigante iridato di Courchevel/Meribel rimontando, nella frazione conclusiva, dal tredicesimo posto della manche d'apertura.

Un Mondiale che ricorderà comunque a lungo per il trionfo nel superG.

Le dichiarazioni post gara della campionessa di Borgo San Dalmazzo (FISI): “Sapevo di aver buttato un po’ la gara nella prima manche, sapevo che avrei potuto recuperare. Mi porto via la sciata, che è buona. Queste sono gare secche e oggi è andata così. Vado via contenta da questi Mondiali, un po’ di rammarico c’è per il gigante. Per il resto della stagione so di poter contare sul gigante e sul superG. Sono sempre partita dal gigante, ma ho sempre fatto velocità e so che sto sciando bene in entrambe le discipline. Ora, tre giorni di riposo per poi tornare a Crans Montana”