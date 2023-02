Al Caffè Letterario si legge “Washoku, l’arte della cucina giapponese” di Hirohiko Shoda

Pollo, uovo, aglio, zenzero, soia, sakè, olio di sesamo, poco zucchero, un pizzico di sale e pepe. Non stiamo facendo la lista della spesa, sono gli ingredienti del pollo karaage, uno dei piatti giapponesi proposti da chef Hiro, volto noto della tv con la sua rubrica “Ciao, sono Hiro” in onda su Sky, Gambero Rosso Channel, nonché ospite a “La Prova del Cuoco” su Rai Uno. Seguitissimi anche i suoi video di ricette su Facebook, Instagram e Twitter.



Nato a Nara (Giappone) il 5 febbraio 1977, Hirohiko Shoda (questo il suo vero nome) non ha ancora 20 anni quando si trasferisce ad Osaka per specializzarsi in cucina italiana, europea e internazionale allo Tsuji Culinary Institute. Poi per dieci anni lavora come capo chef in ristoranti di alta cucina italiana.



Nel 2006 arriva a Padova per mettersi ai fornelli de Le Calandre, tre stelle Michelin e tra i World’50 Best Restaurants, collaborando con lo chef Massimiliano Alajmo. Oggi è docente accademico, ideatore del progetto Master Japan, autore di libri, personaggio televisivo e un anno fa ha ricevuto il titolo ufficiale di Ambasciatore della Cucina Giapponese in Italia dal MAFF Japan (Ministero dell’Agricoltura, delle Foreste e della Pesca del Giappone).



Diventato famoso per la sua filosofia della “cottura a mani nude” (lo strumento principale con cui dare vita a piatti che rispettano nei gusti e colori la purezza dei cibi), Hirohiko ha dato alle stampe il libro “Washoku, l’arte della cucina giapponese” (Giunti, 2019). Un viaggio gastronomico attraverso le ere del Giappone, dove storie e ingredienti vengono amalgamati e presentati in maniera sapiente.



«Con il termine Washoku si indica il cibo e la cultura dell’alimentazione giapponese, compresi gli aspetti sociali e spirituali che riguardano l’arte del servire, la concezione del rispetto, della convivialità, dell’accoglienza e le regole legate all’etichetta e allo stile di vita.



Oltre all’infinita varietà degli ingredienti freschi, delle tecniche di cucina e dei metodi di cottura, il Washoku comprende anche tutti i fattori connessi all’organizzazione, alla cura della presentazione e al rispetto del cibo». Così si apre il libro di chef Hiro.



E via via che leggiamo ci sentiamo come pescatori del periodo Muromachi (1333-1573 a.C.) o piccoli chimici pronti a fare ricerche sul gusto perfetto; ci trasformiamo in samurai golosi di dorayaki o in monaci devoti alla cucina shojin, che vieta di “prendere la vita” per alimentarsi. Ed a pagina 317 finalmente ci sentiamo sazi e appagati.