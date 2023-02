Bra, incontri di preghiera in ascolto della Parola di Dio al Monastero delle Clarisse

«Quando l’uomo comincia a leggere le divine scritture, Dio torna a passeggiare con lui nel Paradiso Terrestre». L’espressione di Sant’Ambrogio dice che il Vangelo è partecipazione alla vita nuova del Signore Risorto, è esperienza di salvezza che si comunica.



Da qui l’invito delle Sorelle Clarisse di Bra ad una serie di incontri sulla Parola di Dio, accolta e meditata nel silenzio e nel raccoglimento. Tornando a mettere al centro la Parola, ci si avvicina sempre di più all’immagine della fraternità originaria che viveva dell’ascolto nella carità. Accostarsi alla Sacra Scrittura dona tanta consolazione e apre la mente sulla realtà dell’uomo e del mondo intero.



Gli appuntamenti sono in calendario nella chiesa del Monastero (viale Madonna dei Fiori, 3) con inizio alle ore 20.45 ogni terzo sabato del mese: 18 febbraio; 18 marzo; 15 aprile; 20 maggio.



Un tempo utile all’ascolto della Parola di Dio, alla preghiera e alla riflessione per non dimenticare la vita quotidiana e tutto quello che l’accompagna. Un’occasione da non perdere.



Info: tel. 0172/413148, email: monasteroclarisse.bra@gmail.com - www.federazioneclarisse.com.