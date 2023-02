Cura dei ricci, il premio "Io faccio la mia parte" di Accademia Kronos al fondatore del centro "La Ninna"

Il 15 febbraio nell'ambito dell'evento "Una vita per i ricci", tenutosi a Sanremo presso i locali della Federazione Operaia di via Corradi, è stato consegnato dal consigliere nazionale di Accademia Kronos, Alberto Briatore, a Massimo Vacchetta il prestigioso premio "Io faccio la mia parte".

Massimo Vacchetta ha aperto e dirige a Novello, nelle Langhe, il centro "La Ninna" per la cura dei ricci, piccoli mammiferi aculeati, a cui dedica tutta la sua vita.

I piccoli ospiti, che giungono da tutta Italia, vengono curati con metodi all'avanguardia e con dedizione da parte dei numerosi volontari che collaborano con lui. In affiancamento al centro funziona un ricovero per quelli che a causa di invalidità permanenti non possono più essere reintrodotti nel loro habitat naturale.