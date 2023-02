Da Limone Piemonte ai “Soliti Ignoti”: Elio Bottero protagonista nel programma di Rai1

Elio Bottero, 63 anni, titolare insieme alla sorella Donatella del negozio Bottero Ski a Limone Piemonte, ha partecipato alla nota trasmissione Rai1 “I soliti ignoti”. Era uno degli ignoti nella puntata di ieri sera, mercoledì 15 febbraio, con il numero 7.

Una coppia di giovani da Pontecorvo (Frosinone) ha indovinato la sua professione (“Noleggia sci”) aggiudicandosi il montepremi del suo passaporto da 24 mila euro.

Fondamentale per loro il ricorso ai tre indizi: “Una volta mi sono comprato un cavallo arabo”; “Durante una vacanza in campeggio in Germania sono rimasto chiuso fuori dal furgone ed ero in mutande a canottiera”; “Alla fine mi riprendo tutto”. Proprio quest'ultimo li ha indirizzati sulla risposta esatta.

Amadeus, appena tornato dal successo del Festival di Sanremo, ha congedato Elio Bottero commentando la sua località di appartenenza: “Limone Piemonte. Lì sono montagne meravigliose”.

Il cuneese è stato richiamato sul palco ancora alla fine per capire se Bianca, 22 anni, fosse figlia sua o dell'ignoto numero 3. Non era tra loro il legame di parentela. Anche in questo caso la giovane coppia ha indovinato.