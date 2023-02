Fossano: alla libreria 'Le Nuvole' il nuovo libro di Igor Boni

Sabato 18 febbraio alle ore 17, a Fossano, presso la libreria Le Nuvole (Via Cavour 23), si terrà la presentazione del nuovo libro di Igor Boni, presidente nazionale di Radicali Italiani, dal titolo "L’Italia e l’Europa alla canna del gas. Energia, armi, propaganda. Il ricatto di Putin e le risposte dei Radicali” (Reality Book 2022) con la prefazione della giornalista Anna Zafesova. A moderare l'incontro Andrea Turi, membro di direzione di Radicali Cuneo "G. Donadei".



Dichiara Igor Boni, Presidente di Radicali Italiani e autore del libro: "Chi era ed è Vladimir Putin lo diciamo all'Italia e all'Europa da 24 anni, da quando nel lontano 1999 ha messo per la prima volta piede al Cremlino da Presidente della Federazione Russa. Sono stati anni di crimini, di stragi, di terrorismo, in Cecenia come in Georgia, in Siria come in Ucraina. Per lunghi anni, mentre noi Radicali proponevamo vie d'uscita, mentre manifestavano in Italia, a Bruxelles e persino a Mosca, tutti hanno fatto affari con Putin consentendogli di stringere il suo cappio energetico attorno al nostro collo. Ora tutti i nodi vengono al pettine. Questo libro ripercorre quel che per oltre vent'anni inascoltati sbbiamo proposto e invocato e indica la strada da fare per salvare le nostre democrazie dall'assalto putiniano".