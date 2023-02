"Mr. Legno, la passione di una vita": alle stampe il nuovo libro di Marco Borgogno

Nuova fatica letteraria per l'ex sindaco borgarino Marco Borgogno.

Nel suo sesto romanzo, Borgogno abbandona il genere “ thriller” per dedicarsi alla descrizione di quello che è stata la sua attività e la sua passione.

Non, come si potrebbe pensare, della sua impegnativa vita pubblica, ma in quello che definisce lui stesso il “lato oscuro”, in quanto meno noto, ma sicuramente non secondario: il legno e la sua lavorazione.

"Mr Legno" è un esercizio letterario che pone a confronto il secolo che ha repentinamente mutato usanze che perduravano sin dai tempi di Leonardo da Vinci, con i nostri giorni super-tecnologici.

I boscaioli, un tempo protagonisti apprezzati per le loro attività, oltre che fautori fondamentali di un’economia montana, sono oggi considerati alla stregua di distruttori della natura. Eppure, scrive Borgogno, un tempo il bosco e la foresta erano ben curati e l’attenzione per il territorio era predominante, mentre oggi tutto è, per lo più, abbandonato a sé stesso. Quindi, si chiede, era meglio quando il termine “ecologia” era ignoto ai più, od oggi quando viene abusato, anche per vendere un attaccapanni? Lascia al lettore l’espressione di un giudizio.

Sublime l’epilogo dal quale traspare l’amore per le sue montagne e per la natura “amica”; ad accompagnarlo Argo, il suo setter, con il quale - asserisce - nella splendida solitudine silenziosa del bosco ,è più facile il dialogo con lui, che con gli umani.