Quasi 500mila euro per consolidare quattro ponti sulle provinciali della Valle Grana

Nell’ambito di una specifica misura del Pnnr, dedicata alla “coesione territoriale”, sono stati stanziati fondi per la messa in sicurezza e la manutenzione straordinaria di alcuni ponti stradali.

Dai monitoraggi di routine operati dai tecnici del Settore Viabilità della Provincia (sezione di Cuneo) una quota di questi finanziamenti è stata destinata a manufatti stradali in valle Grana che presentano un generale ammaloramento, a fronte di un manto stradale generalmente in buono stato di conservazione.

Con decreto del presidente della Provincia Luca Robaldo è stato quindi approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica, con cui si prevede di intervenire su quattro ponti stradali: il ponte sulla strada provinciale 23 in prossimità della cappella di Santa Maria della Valle nel comune di Valgrana; due viadotti sulla sp 250 che conduce verso le frazioni di San Pietro e Saretto nel comune di Monterosso Grana; il ponte della sp 112 in località rio Lavato nel comune di Pradleves.

Gli interventi previsti, finalizzati alla conservazione dei manufatti, sono diversificati in base alle varie tipologie di opere e verranno impostati in maniera tale da non precludere o confliggere con eventuali altre opere di miglioramento strutturale.

Gli interventi prevedono: rimozione dei copriferri ammalorati, sistemazione dei ferri esistenti e passivazione mediante rivestimento anticorrosione, rinforzo strutturale e impermeabilizzazione dell’impalcato con ripristino del sistema di smaltimento delle acque, risanamento dell’estradosso delle solette, rinforzo intradossale delle travi e infine la sostituzione dei guardavia attualmente presenti con barriere stradali di sicurezza del tipo H2 omologate.

Il progetto di fattibilità tecnica ed economica, redatto dalla società di ingegneria Flow-ing di La Spezia, prevede una spesa complessiva di 486.905 euro, di cui 291.500 per lavori a base di gara (compresi 26.500 euro per oneri della sicurezza) e 195.405 euro per somme a disposizione dell’amministrazione.