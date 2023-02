Volley maschile Serie C: VBC Mondovì/Villanova di scena a Moncalieri

Nella quattordicesima giornata – terza di ritorno del Campionato di Serie C maschile il VBC MONDOVI’/VILLANOVA allenato da Massimo Bovolo e Fabrizio Marchisio sarà impegnato sabato alle ore 18 a Moncalieri contro la Pallavolo Torino, all’undicesimo posto in classifica generale con 4 punti in compagnia del Chisola.

I monregalesi, che arrivano dall’ importante successo casalingo per 3-1 ottenuto contro l’ Asti e che in classifica generale sono attestati al terzo posto a pari punti con il S. Paolo Torino a -1 dal Val Chisone secondo, puntano alla conquista dei 3 punti in palio onde restare agganciati al treno play-off e sfruttare eventuali passi falsi delle dirette avversarie.

“In questo campionato – asserisce coach Massimo Bovolo – ogni gara nasconde insidie e pericoli se non è affrontata con la dovuta attenzione e determinazione. Per evitare complicazioni e trappole dovremo essere bravi nell’ approccio della partita ed imporre il nostro ritmo sin dall’ avvio, senza limitarci ad attendere gli errori avversari. Considerato l’ alto livello delle prime quattro in classifica ed il ritmo forsennato che stanno tenendo è sufficiente sbagliare qualche dettaglio e regalare qualche punto per strada per compromettere il risultato finale: pertanto bisogna essere sempre concentrati e non dare mai nulla per scontato. Da qui sino alla fine della stagione avremo bisogno dell’apporto di tutti i giocatori dell’organico e pertanto tutti debbono sempre farsi trovare pronti. Ovviamente il nostro obbiettivo è quello di conquistare il successo pieno, che sarebbe davvero importante sia per quanto concerne la classifica che il morale e che ci permetterebbe di continuare con serenità e maggior convinzione il nostro percorso di crescita tecnico e tattico”