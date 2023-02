Attimi di terrore per l'amico a quattro zampe aggredito da altri cani a Manta

Riceviamo e pubblichiamo:

Giovedì 9 Febbraio, intorno alle ore 10:30 del mattino, nei pressi dell’Agriturismo “I Bucanevi” di Manta, mentre passeggiavo in compagnia del mio cane, ho vissuto attimi di terrore per la mia incolumità e di quella del mio amico a quattro zampe.

Ad avere la peggio è stato proprio lui, improvvisamente sono sbucati due cani: uno di taglia medio/grande di colore marrone, l’altro più piccolo di colore nero con un collare color argento.

I due animali erano incustoditi e liberi di circolare senza alcun tipo di protezione e, soprattutto, senza il legittimo proprietario.

Alla vista del mio cane si sono fiondati azzannandolo. Ha riportato ferite profonde su più parti del corpo, tradotte in 19 punti di sutura: nove alla pancia, due ai testicoli, quattro alla coda e quattro alla zampa destra.

In preda alla paura non sono riuscito a scattare le foto dei due cani, preoccupandomi di mettere in sicurezza il mio amico a quattro a zampe e condurlo con urgenza e tempestività al primo veterinario più vicino. Adesso è ancora sotto shock e alle prese con i postumi dell’incidente.

Ad oggi la riflessione che mi viene da fare è soprattutto una: ci fosse stato un bambino si sarebbe consumato il dramma per l’incuria dei proprietari.

Al momento ancora ignoti, nonostante i miei appelli su alcuni gruppi Facebook della zona.

I due animali erano abbastanza curati e per una serie di dettagli visivi, non credo si trattasse di meri randagi.

Sono ancora alla ricerca dei responsabili, di chi ha lasciato incustoditi i due animali mettendo in serio pericolo la sicurezza e l’incolumità dei cittadini. In zona transitano abitualmente scolaresche, runner, ciclisti e gli amanti dello sport amatoriale.

Spero possa essere d’ausilio la mia segnalazione al giornale.

Michele Libardi