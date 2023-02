A Bra la Cooperativa Lunetica lavora sul progetto "Promemoria Ahschwitz"

Lo scorso settembre, si erano tenuti a Bra due appuntamenti, chiamati "Aperitivi culturali" inseriti nell’ambito del progetto biennale "Connessioni: la città in relazione" organizzato dalla cooperativa Lunetica, che gestisce l’Ufficio Politiche giovanili del territorio. In quest’occasione, erano stati ospiti la eco-influncer Giorgia Pagliuca e il professore di filosofia Matteo Saudino. Ma l’iniziativa è molto più ampia, in quanto comprende varie attività per i ragazzi dai 10 ai 25 anni, divisi in tre fasce: 10/13 anni, 14/17, 18/25. Settimanalmente, si svolgono degli incontri con alcuni educatori all’interno delle scuole e dei centri di aggregazione. "Finora, abbiamo coinvolto circa 150 ragazzi - spiega Veronica Allocco della cooperativa Lunetica - e l’obiettivo è creare dei momenti di relazione tra di loro adoperando la metodologia della peer education, per permettere loro di sviluppare un pensiero critico su tematiche importanti e sviluppare un senso di cittadinanza attiva. Siamo molto contenti del risultato ottenuto dagli Aperitivi Culturali, che sono stati molto sentiti e aperti a tutti".

Mentre la cooperativa sta lavorando ai prossimi progetti, a breve partirà l’iniziativa "Promemoria Auschwitz", in collaborazione con l’associazione Deina di Torino. "Un centinaio di studenti, delle classi quinte delle Superiori, parteciperanno al viaggio del Treno della memoria, che durerà cinque giorni. Occasione per riflettere sulle cause dell’Olocausto e poi per condividere la loro esperienza con i compagni, una volta tornati in classe", spiega Allocco.