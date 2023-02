A Mondovì e Motori, il “Premio Veterane”

Si torna a parlare di motori a Mondovì, con il riconoscimento per la storica kermesse che ogni anno ci accompagna nell’estate monregalese. Un impegno costante, riconosciuto anche quest’anno dall’Automotoclub Storico Italiano, che ha conferito sabato 11 febbraio, in occasione delle premiazioni ASI alle OGR di Torino, il “Premio Veterane”.

Un premio che arriva all’alba di un anno particolare, segnato dalla scomparsa dell’ideatore e figura portate del comitato, Mario Garbolino. Una perdita importante per la macchina organizzativa, che tuttavia ha continuato a lavorare senza sosta per poter organizzare al meglio l’edizione 2023, sperando di poter ricordare al meglio lo storico patron. Un compito non semplice, che ha avuto come principale interlocutore la figlia Nadia Garbolino, grande appassionata di auto d’epoca e sostenitrice della kermesse.

Un passaggio di consegne doveroso, come lei stessa racconta: "La scomparsa di mio padre ha lasciato tutti attoniti, a partire dalla mia famiglia, per arrivare a tutto il comitato di Mondovì e Motori. È doveroso per noi tutti, portare avanti il suo lavoro, sperando di poterlo rendere orgoglioso da quaggiù. Il riconoscimento che ci è stato conferito dall’ASI per l’edizione 2022 è a lui dedicato. Parallelamente, la nostra speranza è di vedervi ancora una volta numerosi a Mondovì, i prossimi 21,22 e 23 luglio 2023".

Un grande impegno per il futuro, dunque, che verrà sostenuto dal Ruote D’Epoca Riviera Dei Fiori, con il suo Presidente Augusto Zerbone, e naturalmente dall’Associazione La Funicolare, ancora una volta al fianco di Mondovì e Motori, come affermato dal Presidente, Mattia Germone: "Siamo felici che Nadia Garbolino, porti avanti questo evento con grande passione e dedizione, continuando il percorso tracciato dal papà Mario. Il riconoscimento ottenuto dall’ASI è la dimostrazione dell'ottimo lavoro che sta portando avanti Mondovì e Motori, che in sinergia con La Funicolare, siamo sicuri raccoglierà ancora numerose soddisfazioni".