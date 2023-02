Alba, ipotesi Bricco Capre per il nuovo ripetitore di telefonia mobile

La tecnologia, come si sa, soprattutto di questi tempi, è fondamentale per la vita quotidiana e soprattutto professionale. Il Comune di Alba sta valutando, sotto precisa richiesta degli abitanti, la messa in opera di un nuovo ripetitore per la telefonia mobile. Nello specifico il problema, che si protrae da anni, riguarda i quartieri periferici di San Rosso Seno d’Elvio, Madonna di Como e Altavilla, dove il segnale per ricevere chiamate è da sempre molto debole.

L’amministrazione comunale lunedì 13 febbraio ha incontrato una delegazione degli abitanti nella riunione organizzata a San Rocco Seno d’Elvio per spiegare la situazione e le possibili soluzioni.

«Il tema che va inquadrato nel contesto giusto - dichiara Massimo Reggio, l’assessore ai lavori pubblici con delega ai quartieri – perché si sta cercando di risolvere un problema relativo alla reale esigenza degli abitanti di queste zone che, nel 2023, non possono non usufruire di un segnale forte per la telefonia mobile.



Per venire incontro a questa giusta priorità, gli uffici preposti del Comune, hanno studiato alcune soluzioni, e la più razionale sembra quella di installare il nuovo ripetitore a Bricco Capre, un sito dove sono già presenti altre antenne, l’impianto della luce e un nodo dell’acquedotto. Posizionando questa antenna di circa 15 metri qui, ci sarebbe anche il vantaggio di usufruire di un luogo già servito da corrente elettrica e schermato, a livello ambientale, dalle pianti presenti.



Preciso che si sta valutando se e come risolvere questo problema, figlio di una forte esigenza, e lo si sta facendo nel totale rispetto dell’ambiente, per evitare un impatto troppo forte. Ora ci sarà uno studio con varie simulazioni che saranno poi varate pubblicamente.

Ringrazio i presenti per aver ascoltato la nostra proposta in un clima di collaborazione e dialogo. Siamo a disposizione per arrivare ad una soluzione che possa unite tutti gli aspetti citati prima».



Si attendono sviluppi per poter capire come esaudire l’esigenza degli abitanti di una zona che presenta diverse cantine famose, strutture ricettive e ristoranti che hanno bisogno di una connessione telefonica sicuramente più stabile e competitiva.