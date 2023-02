Avis Alba: all'assemblea annuale si parlerà di donazioni in crescita e della nuova raccolta di sangue

Mancano pochi giorni alla 73ª assemblea annuale della sezione comunale Avis di Alba in programma domenica 26 febbraio, la prima senza le restrizioni causate dalla pandemia e la prima da quando è in vigore il nuovo assetto organizzativo per la raccolta del sangue, inaugurato a gennaio 2023. Una novità dovuta alla carenza di medici, un problema sempre più diffuso a livello nazionale, e che a costretto a razionalizzare al meglio le giornate di raccolta per cui non è più possibile donare in tutti i 19 comuni che fanno parte della sezione albese, ma solo in sei macro centri: Alba, Canale, Corneliano, Cortemilia, Mango e Priocca.



L’Assemblea sarà preceduta alle ore 8 dalla Santa Messa celebrata nella Cattedrale di San Lorenzo ad Alba, alla presenza dei labari di tutti i gruppi. La plenaria si terrà al Palazzo Mostre e Congressi di piazza Medford e avrà inizio alle 9.30. Dopo la relazione del presidente che illustrerà la situazione trasfusionale, che nel 2022 ha fatto registrare numeri in crescita rispetto all’anno precedente grazie ai 2880 donatori attivi e alle 4738 donazioni, le novità e i progetti in programma, seguirà la relazione finanziaria dell'amministratore e del presidente del collegio sindacale. All’ordine del giorno anche la nomina dei delegati all'Assemblea provinciale.



A seguire la consegna dell’ “Oscar della Generosità” e la premiazione dei 122 donatori benemeriti. Da segnalare in particolare la Stella d'Oro a Giovanni Mattis di Alba per le sue 123 donazioni, Felice Paolo Pasquero di Priocca, anche lui a quota 123, Claudio Tarditi di Alba arrivato a 124; premio speciale a Rosella Scanavino di Neive per le 137 volte in cui ha teso il braccio per donare e a Giuseppe Destefanis di Canale donatore più attivo con le sue 147 donazioni.



La giornata si concluderà con il pranzo sociale nel Salone Polifunzionale di Magliano Alfieri, aperto a tutti i donatori e famigliari con prenotazione obbligatoria per tutti in sede, in va Margherita di Savoia 10, entro il 21 febbraio. Il pranzo sarà offerto a tutti i premiati, ai donatori di tutta la sezione con 75, 100, 125, 150 donazioni, ai donatori uomini di Alba con 3-4 donazioni e donne con 2 donazioni nel 2022. Per i donatori attivi la quota è di 15 euro, per i famigliari e simpatizzanti 30.



«Invitiamo tutti i nostri donatori a partecipare alla giornata - fanno sapere dal direttivo – da vivere come un’occasione importante per incontrarci e passare del tempo insieme dopo gli oltre due anni di pandemia che ci hanno tenuti lontani. Tante cose sono cambiate, anche a livello organizzativo, ma non la vostra voglia di donare che, negli ultimi anni, ha sempre fatto registrare donazioni in crescita, permettendoci di sostenere al meglio il sistema trasfusionale nazionale e aiutare tante persone. Per questo ci teniamo moltissimo a potervi dire di persona il nostro grazie. Vi ricordiamo, inoltre, che la sezione albese dell’Avis è alla ricerca di nuovi volontari che abbiano la disponibilità a dedicare qualche ora di tempo a dare una mano in sede (accettazione, bar, telefono, ecc.). Per avere informazioni basta contattare la segreteria, al n. 0173440318».