Sul no al biodigestore Gribaudo sta con Robbione: "Un’opera che peserà sulle tasche dei cittadini e i bilanci dei comuni"

"Sono d'accordo con la sindaca di Borgo San Dalmazzo Roberta Robbione e la sua maggioranza, per la loro posizione sul biodigestore”.

A prendere posizione sul discusso progetto ieri all'esame del Consiglio comunale di Borgo, mentre sul punto è in corso l'assemblea dell'Acsr, è la deputata dem Chiara Gribaudo: “Qui non c'è nessuna pregiudiziale ideologica, ma una scelta basata sui dati oggettivi, che vuole evitare un aggravio di costi per il servizio dei rifiuti, per i cittadini per i bilanci dei comuni. La spesa attuale per il conferimento dei rifiuti organici è molto più bassa di quella proposta da Acsr per il progetto biodigestore: parliamo una tariffa di ingresso di 92 euro a tonnellata. A tal proposito voglio ringraziare il presidente della Provincia Robaldo per la relazione tecnica che dimostra chiaramente l’insostenibilità economica del biodigestore”.

“Al territorio – prosegue la parlamentare – non serve un’opera superflua, una futura cattedrale nel deserto. A guardare i numeri è un progetto sovradimensionato, perché in Piemonte sono sorte nuove realtà gestite da privati che hanno saturato il mercato, rendendo l’offerta superiore alla domanda".

"Da dove arriverebbero le migliaia di tonnellate di rifiuti mancanti?”, si chiede ancora Gribaudo. “Serve una riflessione seria e razionale, libera da ideologismi e da interessi di parte. Parliamo il linguaggio della verità e chiediamoci se economicamente e finanziariamente un’opera che peserà nelle tasche dei cittadini e nei bilanci del comuni ha senso".

"Il parere del Comune di Borgo San Dalmazzo - continua la deputata - è sempre stato valutato come fattore fondamentale nella decisione. Mi auguro che la sindaca di Cuneo Patrizia Manassero, come azionista di maggioranza del consorzio, non prevarichi territori che già han dato molto e favorisca piuttosto una politica dei rifiuti provinciali tutta da riscrivere. Serve una visione totalmente nuova, che guardi con attenzione alla sostenibilità economica e ambientale per tutti, e ripeto tutti, i cittadini della Granda. E in tutto ciò - conclude - pesa maledettamente l'assenza e l'afonia di una politica e una programmazione della Regione Piemonte nella gestione rifiuti”.