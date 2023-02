Concluso con successo a Niella Tanaro il primo corso di panificazione

Si è concluso lunedì il primo corso sperimentale di panificazione organizzato a Niella Tanaro, con l'organizzazione del Cfpcemon.

"Sono veramente soddisfatta della collaborazione nata con il Comune di Niella Tanaro- afferma la responsabile del Cfpcemon sede di Ceva, Simona Giacosa - che ci ha permesso di sperimentare un ambito del tutto nuovo, quello della panificazione e di conoscere un professionista Alessandro Vicedomi che si è dimostrato un vero esperto del settore e che ha saputo trasmettere nozioni teorico/pratiche con motivazione ed entusiasmo. I corsisti che hanno terminato la prima edizione del corso esprimendo la loro totale soddisfazione. Intendo ringraziarlo di cuore per la professionalità, così come intendo ringraziare il sindaco Mario Mina per averci concesso fiducia ed averci aperto le porte del forno comunitario, un sindaco dall’entusiasmo contagioso, davvero una bella occasione di interscambio per tutti. Tutto questo non sarebbe stato possibile senza la presenza del sig. Antonio Macrì che con dedizione e pazienza tutte le sere si è occupato di sostenerci gestendo il forno con competenza e maestria. E adesso, avanti con la seconda edizione! E chissà che il futuro non riservi altre possibilità”.

Un corso che non poteva che trovare casa a Niella, culla di panettieri e dell'arte bianca.

"E' stato un grande successo - commenta il sindaco di Niella Tanaro, Gian Mario Mina - "C'è stato molto entusiasmo tra i partecipanti per questo corso al forno comunitario. Ringrazio Alessandro Vicedomini, parte del gruppo Ambassadeur du pain, che ha fatto loro da insegnante con la collaborazione del nostro insostituibile Antonino. Presto prenderà avvio l'inizio del secondo corso, per cui sono già state chiuse le iscrizioni. Per noi è una bellissima soddisfazione, grazie a tutto lo staff del Cfpcemon, alla responsabile della sede del Cfpcemon Ceva Simona Giacosa, al presidente Marco Lombardi e alla signora Rossana per aver reso tutto questo possibile".