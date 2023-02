Biodigestore, Cuneo a sorpresa per il sì. Ora si va alla conta dei voti

Voto favorevole. In questi termini la sindaca di Cuneo Patrizia Manassero si è appena espressa in merito al progetto per il biodigestore di Borgo San Dalmazzo.

L’indicazione è quella arrivata nel corso dell’assemblea dell’Azienda Cuneese Smaltimento Rifiuti (Acsr-Cec), in corso in questi minuti presso il municipio di Cuneo, alla presenza dei rappresentanti di 39 dei 54 Comuni soci, per il 91% dell’azionariato.



Un sì, quello arrivato un po’ a sorpresa dal capoluogo (nei giorni scorsi Manassero si era infatti espressa per il rispetto delle indicazioni che sarebbero arrivate da Borgo San Dalmazzo), che va nella direzione contraria di quanto invece espresso da tempo dall’Amministrazione guidata da Roberta Robbione.



Nella serata di ieri, giovedì, il parere del Comune ospitante è stato al centro dell’ultima seduta del Consiglio comunale di Borgo, che ha ribadito il proprio parere negativo alla realizzazione di un impianto per la produzione di biometano nel sito di San Nicolao. Progetto che a inizio 2023 si era aggiudicato un corposo finanziamento PNRR da 12,8 milioni di euro.



Si va quindi alla conta dei voti, con Cuneo che nell’azionariato di Acsr può vantare un peso ponderato del 37,80% contro il 7,7% di Borgo San Dalmazzo.