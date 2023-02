Esportatore di tartufo bianco d'Alba protagonista ai "Soliti ignoti" su Rai 1

Anthony Sebastiano Tona, 34 anni, di Asti, esportatore di tartufo bianco d’Alba in ben 42 Paesi del mondo, grazie alla collaborazione con più di 150 trifolau del territorio albese e langarolo, ha partecipato alla trasmissione di RAI1 “I soliti ignoti”, durante la puntata del 16 febbraio.

Ha fatto parte della flotta degli ignoti e, dopo che le due concorrenti di Casale Monferrato, hanno indovinato la sua professione (5000 Euro in valore del suo passaporto), Sebastiano ha parlato del tartufo e dell’annata, caratterizzata dalla scarsità di piogge ma da esemplari di qualità, ed ha ricevuto gli apprezzamenti del conduttore Amadeus che si è detto un grande estimatore di questo prodotto di eccellenza, di cui ama in primis il profumo.

Così, ancora una volta, il tartufo bianco d’Alba è stato protagonista in televisione, ed ha riscontrato l’ammirazione del pubblico presente, inebriando lo studio con il suo caratteristico sentore.



«Sono stato contatto direttamente dai responsabili della redazione - spiega Sebastiano - che stavano cercando una figura professionale particolare. La mia azienda si occupa del Grand Cru Piemonte tartufo bianco d’Alba e dei tartufi del territorio di Langhe e Monferrato. Sono esportatore di qualità, e la mia è una mission per divulgare le eccellenze ed la tradizione del nostro territorio al quale sono molto legato e che rappresento, con altri colleghi, con il mio stand durante la Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba.



Ho un'importante rete di collaboratori trifolau, il mio marchio è presente in molti paesi ed ho anche servito personaggi conosciuti tra cui Nico Rosberg, Aurelio De Laurentis, Giorgio Armani, Niki Vendola, Santanchè e anche Papa Francesco, che hanno apprezzato i nostri tartufi.



Partecipare a “I soliti ignoti” è stata un’occasione per entrare in modo insolito nella casa degli italiani dove solitamente siamo presenti con la “truffle box”. Grazie alla trasmissione ho potuto parlare dei tartufo e credo che questo sia stato apprezzato, non solo durante la puntata dove sia Amadeus che il pubblico sono rimasti ammirati.

Ringrazio tutti per questa bella e divertente esperienza e per lo stupore dimostrato di fronte all’esemplare da 250 grammi che ho portato in studio, e che poi è stato venduto».