Grande riscontro al convegno internazionale "Una parte per il tutto" dedicato a Beppe Fenoglio

Si è appena concluso il convegno internazionale di studi Per il Centenario di Beppe Fenoglio (1922-1963). "Una parte per il tutto" organizzato tra il 14 e il 17 febbraio dall'Accademia delle Scienze e dall’Università degli Studi di Torino in collaborazione con la Fondazione Ferrero e il Centro Studi Beppe Fenoglio. Quattro intensi giorni che hanno visto la partecipazione di studiosi e ricercatori, ma anche scrittori italiani quali Alessandro Baricco, Marcello Fois, Elena Varvello, Giuseppe Lupo, Gianni Farinetti, Eraldo Affinati e Giacomo Verri insieme a giornalisti del mondo della cultura come Massimo Raffaeli, Bruno Quaranta e Aldo Cazzullo. L’iniziativa è stata fortemente voluta dai prof. Gian Luigi Beccaria e Valter Boggione, entrambi membri del comitato promotore per le celebrazioni del centenario di Beppe Fenoglio, e dalla professoressa Margherita Quaglino.



Il professor Valter Boggione, tra i principali promotori del convegno, nel suo intervento all’Accademia delle Scienze ha ricordato Beppe Fenoglio con un intervento intenso di cui riportiamo un estratto:

“Probabilmente nell’estate del 1962, Fenoglio compone uno dei suoi ultimi racconti, Ciao old lion, in cui sembra cedere alla delusione e al senso del fallimento: gli ideali della Resistenza sono stati sconfessati nell’Italia del boom economico, dove gli unici valori sono ormai il prestigio sociale, le comodità della vita e soprattutto il denaro. Fulvia ha perduto le sue trecce nere ed è diventata una borghesuccia di provincia che passa l’estate al mare a Spotorno con le due figlie; Giorgio è ora un avvocato benestante, calvo, grasso e continuamente sudato. Soltanto Nick, il vecchio leone del titolo, uno degli ultimi alter ego di Fenoglio, è rimasto fedele al passato, e vuole tornare a piedi in un posto che per lui vale per il tutto, la strada che dal bivio di Manera parte per la collina alta verso Mango. È la realizzazione del proposito enunciato fin dai tempi degli Appunti partigiani: “ci verrò da solo, a piedi, una volta all’anno, un giorno qualsiasi d’inverno, e cercherò di riprovare quel freddo, di fare pressappoco le cose e i passi e i pensieri che devo aver fatti in un’eguale giornata dell’inverno 44-45”.



Siamo tra Cascina della Langa e Valdivilla, il luogo della celebre battaglia, dove Fenoglio ha visto in faccia la morte riuscendo incomprensibilmente a salvarsi: lì è nato il senso di colpa del sopravvissuto, che lo ha tormentato per tutta la vita, ma lì è nata anche la sua vocazione di scrittore, il suo dovere etico della scrittura. La data della battaglia di Valdivilla è clamorosamente sbagliata: 25 febbraio 1943. In quel momento, il fascismo era ancora saldo e la Resistenza ben al di là da venire. È un chiaro segnale al lettore. Fenoglio, che vuole celebrare il ventennale della battaglia, si rende conto che la morte è vicina, e la vera data non lo vedrà più in vita. Se al 25 febbraio 1943 aggiungiamo vent’anni, arriviamo vicinissimi alla notte tra il 17 e il 18 febbraio 1963, quella della sua morte. Ma se l’uomo Fenoglio sa di dover morire, Nick non muore più, a differenza di Johnny e di Milton: è l’eroe che vince il tempo e la morte, che vince la sua stessa sconfitta, è l’ultimo passero, il partigiano in aeternum, che continua a testimoniare i valori per cui un’intera generazione ha lottato. È lui che paga il conto per il compagno avaro e arricchito, è lui che paga il conto per tutti. Ciao, old lion.”