In arrivo le grandi sfilate dei carri di cartapesta del Carnevale di Saluzzo

Sfileranno, domenica 19 febbraio, i Carri allegorici in cartapesta in concorso per il 95° Carnevale di Saluzzo e il 5° "Carnevale delle 2 Province", che vede in sodalizio Rivoli e da quest’anno Barge.

A Rivoli domenica 12 la sfilata è stata bloccata dopo che un carro aveva buttato giù un ramo di un albero e una lanterna semaforo. Era stato il pubblico a sfilare intorno ai carri rimasti in posizione statica nel centro città e ad ammirare le coreografie dei gruppi.

Prima della data saluzzese i carri, frutto di mesi di lavoro da parte di carristi appassionati del Carnevale, saranno in scena, domani sabato 18 febbraio, per la sfilata notturna a Barge.

Sfileranno in otto con i rispettivi gruppi coreografici: Carmagnola con l’allestimento “Venghino Signori Venghino”; Centallo: “Rincorri la Fortuna”; Luserna: ”I guardiani del mare”; Nichelino “A che ora è la fine del mondo”; Piobesi “We are back: E’ tempo di carnevale”; Racconigi “Racconto d’autunno”; Roletto “O natura, Grande madre”, Scalenghe: “Macumba”.

“Saluzzo si ripopola di carri allegorici, maschere, coriandoli e gente festosa che anima ed invade la nostra città – spiega Romano Boglio, segretario generale della Fondazione Amleto Bertoni. La Fab ritorna ad organizzare il carnevale in grande stile e lo fa con il proprio consueto spirito, fatto di condivisione ed aggregazione in ambito territoriale".

L'evento di domenica sarà preceduto, sabato 18, da alcune iniziative: la colazione di Ciaferlin, alle 10, in piazza Cavour a Saluzzo, durante il mercato, il ballo dei bambini sotto l’ala mercatale di Barge alle 16 e, sempre a Barge, come detto, la grande sfilata notturna dei carri, a partire dalle 20.

La “baldoria” proseguirà lunedì 20 febbraio: presso il Pala CRS di Saluzzo, dalle 15, è in programma il ballo dei bambini mentre alle 20 avrà luogo la polentata e il Gran Ballo serale con l’orchestra Aurelio Seimandi. Infine, il giorno di martedì “grasso”, 21 febbraio, in piazza Cavour a Saluzzo ci sarà il luna park per i più piccini.

Per maggiori informazioni sugli appuntamenti scrivere a info@fondazionebertoni.it