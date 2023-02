L’Onaf di Cuneo ha eletto il consiglio e il delegato provinciale

Il consiglio ONAF Cuneo per il periodo 2023-2027

Nell’assemblea che si è svolta alla cooperativa Piemonte latte di Savigliano, la delegazione di Cuneo dell’Onaf (Organizzazione nazionale assaggiatori formaggi) ha rinnovato il Consiglio e ha nominato il delegato provinciale per il quadriennio 2023-2027. Pier Angelo Battaglino è stato confermato delegato provinciale. Con lui sono stati eletti i consiglieri Bruno Messoriano, Alessio Monaco, Franca Serale, Giuseppe Gullì, Anna Maria Sepertino e Marco Rissone.

Prima del voto sono state ripercorse le principali attività svolte dal consiglio uscente e sono state annunciate le iniziative del 2023. Negli ultimi anni la delegazione Onaf di Cuneo ha avviato importanti collaborazioni con il mondo della scuola, proponendo un corso di assaggio all’alberghiero di Dronero e partecipando a un progetto europeo rivolto agli istituti alberghieri. Inoltre ha organizzato quattro corsi per assaggiatori, ha curato i panel per la Guida ai formaggi d’Italia dell’Espresso, ha partecipato a Cheese, al programma di Raiuno I soliti ignoti e al Salon des fromages di Parigi e ha ottenuto con Alessio Monaco il secondo posto al concorso per il miglior assaggiatore d’Italia

Sono anche state avviate collaborazioni con Coldiretti, Slow food e Confagricoltura. Assieme ai consorzi del Murazzano, della Robiola di Roccaverano e dell’Ossolano, l’Onaf di Cuneo è stata presente al Käse festival di Campo Tures (Trento), mentre nella Granda ha organizzato le iniziative legate al riconoscimento di Melle come città del formaggio, oltre ad attività rivolte ai soci, come serate di aggiornamento e degustazioni.

Durante l’assemblea il delegato Pier Angelo Battaglino ha ringraziato tutti coloro che hanno collaborato all’organizzazione delle varie iniziative e ha anticipato quali sono i programmi del nuovo Consiglio di delegazione. Tra i principali appuntamenti del 2023 spicca, oltre alla partecipazione a Cheese (da qualche mese Onaf ha aperto una sede operativa a Bra), l’organizzazione, in collaborazione con le altre delegazioni del Piemonte, del Festival dei formaggi piemontesi, che si svolgerà il 10 giugno a Savigliano, con premiazioni l’11 giugno al castello di Grinzane Cavour, sede dell’Associazione.