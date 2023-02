Monterosso Grana: terremoto di magnitudo ML 2.4

Un terremoto di magnitudo ML 2.4 si è registrato questa notte, venerdì 17 febbraio, alle ore 00.35 a Monterosso Grana.



La scossa è stata avvertita, oltre a Valgrana, Pradleves e Castelmagno anche a Montemale di Cuneo, Caraglio, Vignolo, Cervasca, Dronero ed in altri paesi limitrofi, raggiungendo Robilante in Valle Vermenagna e Canosio in Alta Valle Maira.



Con coordinate geografiche (latitudine 44.3800; longitudine7.2970), ad una profondità di 11 km, il terremoto è stato localizzato da Sala Sismica INGV-Roma.