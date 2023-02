Partiti i lavori di messa in sicurezza in via Borio a Niella Tanaro

Sono iniziati ieri, giovedì 16 febbraio, i lavori per l'intervento di messa in sicurezza della scarpata in via Borio nel comune di Niella Tanaro.

L'area era stata interessata da una frana di lieve entità nel 2022 a causa di una bomba d'acqua.

"Era importante intervenire in breve tempo - spiega il sindaco Gian Mario Mina -in questo modo la spesa è stata contenuta e il problema risolto. Aspettare avrebbe significato aggravare la situazione e fronteggiare con costi completamente diversi. Il segnale deve essere proprio questo: intervenire subito, ove è possibile".