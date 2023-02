Roero: Banca d'Alba prosegue gli incontri formativi con la clientela privata e le imprese

Tutto esaurito per gli incontri realizzati nel mese di febbraio da Banca d’Alba con la clientela privata e le imprese del comune roerino.

Il primo momento formativo, tenutosi in partnership e nella sede di Ascom Bra giovedì 9 febbraio, ha visto coinvolti gli esercenti locali, con i quali si sono analizzate le nuove soluzioni di pagamento digitali per i commercianti e le opportunità di finanziamento a sostegno delle aziende braidesi, per fronteggiare gli incrementi dei costi energetici e dei carburanti.

Il 16 febbraio, presso l’Hotel Cavalieri, si è tenuto il secondo incontro “La Finanza tra istinto e scienza”, un format di successo creato da Banca d’Alba e il suo partner Bcc Risparmio e Previdenza, che ha già riscosso ampi consensi in molti centri di Piemonte e Liguria.

Un relatore d’eccellenza, Paolo Canova di Taxi1729, per una tematica quanto mai attuale, perché fare educazione finanziaria non vuol dire solo spiegare cos’è lo spread o qual è la differenza tra interesse nominale e reale, ma anche indagare i meccanismi della più basilare delle operazioni economiche: la scelta.

Un evento dinamico e coinvolgente per raccontare da una parte quello che sarebbe ragionevole scegliere e dall’altra quello che scegliamo, per mostrare che le due cose spesso non coincidono. Perché quando scegliamo, nella nostra mente si mettono in moto una gran quantità di scorciatoie istintive, che spesso ci portano fuori strada, anche quando, davanti alla scelta, ci sentiamo completamente liberi, razionali e consapevoli.

Gli incontri proposti si inseriscono in un fitto programma di formazione e informazione che Banca d’Alba propone da sempre nei diversi territori in cui opera, coinvolgendo la sua clientela ma non solo, anche gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado con progetti di educazione finanziaria costruiti ad hoc in base alle età di riferimento.