Sì al biodigestore, Robbione: “Mi sento ferita, il mio modo di fare politica è diverso” (VIDEO)

“I due cardini su cui si basava la decisione del 2019 erano che ci fosse il conferimento di tutto il bacino provinciale e che il Comune di Borgo fosse d'accordo. Oggi siamo in presenza di due presupposti che mancano assolutamente. Non abbiamo certezza del conferimento provinciale. E il comune di Borgo non è d'accordo. Nonostante questo, l'assemblea dei sindaci ha detto sì. Mi dispiace molto per le mie cittadine e i miei cittadini per i quali combatterò fino in fondo. Non escludo tutte le vie possibili”.

Così la sindaca di Borgo San Dalmazzo Roberta Robbione, dopo il voto favorevole dell'assemblea Acsr-Cec di questa sera, venerdì 17 febbraio.

Si sente tradita?

“Mi sento ferita che è peggio perché in questi giorni ho sentito tanta solidarietà dai sindaci che poi non ho visto in quest'aula. Mi dispiace, non tanto per me, quanto per i borgarini. Il mio modo di fare politica è diverso”.