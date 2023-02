Si è spento a 93 anni Stefano Grasso, ex dipendente della Provincia di Cuneo

Si sono svolti ieri, giovedì 16 febbraio, a Madonna dell'Olmo i funerali di Stefano Grasso, 93enne, ex dipendente della Provincia. Come si legge sul sito dell'ente di Corso Nizza, Grasso prese servizio nel 1963 come autista per poi passare negli anni successivi a ricoprire il ruolo di responsabile della stamperia interno fino al 1993.

Negli anni precedenti era stato meccanico d’auto ed era anche un grande appassionato di caccia.



Rimasto vedovo lo scorso anno, viveva a Madonna dell’Olmo.

Lascia le figlie Lidia e Silvia, oltre a cinque nipoti e pronipoti.