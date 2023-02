Stop alla cessione del credito e sconto in fattura, Cna: "Le imprese rischiano la chiusura"

Sono 40mila le imprese del comparto che stanno soffrendo a causa delle enormi difficoltà legate alla cessione dei crediti, che hanno lavorato in osservanza di una legge dello Stato, facendo lo sconto in fattura come previsto dalla normativa.

"Queste aziende hanno investito, pagato i materiali, eseguito i lavori con tutte le difficoltà legate alle norme che in corso d’opera sono cambiate in continuazione - afferma Confartigianato Cuneo -, non sono state pagate, e adesso rischiano la chiusura".

Il decreto legge approvato ieri dal Consiglio dei Ministri, che di fatto vieta la cessione dei crediti, lo sconto in fattura e blocca le operazioni di acquisto dei crediti incagliati da parte degli enti locali, rischia di creare uno stop immediato del mercato.

L’intervento degli enti locali, a cominciare dalla Regione Piemonte che stava prevedendo l’acquisto della cessione del credito per 50 milioni annui sarebbe stato d’aiuto, ma ora non sarebbe più possibile.

Per Cna Cuneo, ciò che sta avvenendo è di una gravità inaudita e mette a rischio la sopravvivenza di imprese e dello stesso mercato delle costruzioni: ci si aspetta che nell’incontro già convocato per l’inizio della prossima settimana, il Governo sappia motivare una scelta così drammatica e possa condividere possibili soluzioni per contrastare il rischio di blocco di una economia fondamentale per la nazione come quella dell’efficientamento energetico degli immobili.