Addio a Elio Bagnis, ex autotrasportatore di Borgo San Dalmazzo

Un malore improvviso nella sua abitazione in via Bergia a Borgo San Dalmazzo. Se ne è andato così Elio Bagnis, autotrasportatore in pensione di 68 anni. A nulla sono valsi i soccorsi intervenuti prontamente sul posto.

A lungo titolare della ditta di autotraporti di famiglia, era infine passato alle dipendenze della Autotrasporti Cavallo di Boves. Molto conosciuto in paese, anche per l'attività di volontariato nella Pro Loco e nel gruppo Aib. Era appassionato di pesca e montagna.

Elio Bagnis lascia la moglie Anna Maria (titolare del negozio Aelle Tendaggi in via Bergia), la figlia Ilaria con Alessandro, il figlio Marco, i nipoti Lorenzo e Giulio, la zia Ester e parenti tutti.

I funerali, provenienti dall'abitazione di vi Bergia, saranno celebrati nella chiesa parrocchiale di San Dalmazzo sabato 18 febbraio alle 10.30; seguirà l'accompagnamento al tempio crematorio di Magliano Alpi. Questa sera, venerdì 17 febbraio alle 19, sarà recitato il rosario nella parrocchia di San Dalmazzo. La famiglia chiede non fiori, ma eventuali offerte saranno devolute per opere di bene.