Alba, al mercato in corso Europa una donna anziana è stata soccorsa dal 118 per una caduta

Un fuori programma che ha agitato i presenti al mercato in corso Europa nei pressi della scuola Montessori: una donna anziana è caduta rovinosamente a terra in modo autonomo verso le ore 10 di questa mattina (17 febbraio). Sul posto sono intervenuti i vigili di Alba e un’ambulanza del 118, e, dopo le prime cure sul posto, la signora è stata trasportata all’ospedale di Verduno per accertamenti. Non si conoscono le cause della caduta e l’entità di eventuali infortuni. Per la numerosa presenza di persone si sono formati capannelli ma la situazione è poi tornata presto alla normalità, dopo lo spavento dei presenti che hanno assistito alla scena.