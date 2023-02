Incidente a San Rocco Castagnaretta: vettura si ribalta e finisce nel fossato

Incidente in corso Francia a San Rocco Castagnaretta, in direzione di Borgo San Dalmazzo. Il sinistro è avvenuto oggi 17 febbraio poco prima delle 13, a breve distanza dall'innesto da corso Alcide De Gasperi.

Due le vetture coinvolte, di cui una finita nel fossato che costeggia la carreggiata. Intervenuti i soccorsi, in particolare i vigili del fuoco per la messa in sicurezza dei mezzi e l'emergenza sanitaria. Non si conoscono le condizioni delle persone coinvolte.

Sul posto si stanno formando lunghe code in entrambe le direzioni. La polizia municipale è sul posto per la gestione della viabilità.