Disagi alla circolazione sulla statale 21 del Colle della Maddalena, al km 21+600, qualche centinaio di metri prima del centro di Aisone.

Coinvolto un mezzo pesante, probabilmente rimasto bloccato a causa di un'avaria. Sul posto stanno operando i tecnici dell'Anas, mentre i carabinieri di Demonte sono sul posto per la gestione della viabilità. Deviazioni in loco per i veicoli leggeri.