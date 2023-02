Su GedShop.it più di 20.000 articoli personalizzabili in pochi tap

Gedshop.it è un e-commerce che vanta una solida esperienza nel settore della stampa personalizzata di abbigliamento e gadget promozionali. La sua vasta selezione di oltre 20.000 prodotti, che va dalla t-shirt personalizzata alle agende, è supportata da un eccellente servizio di assistenza e da processi di spedizione rapidi e pagamenti online trasparenti, come confermato dai feedback verificati da Feedaty.

L’e-commerce è adatto a un'ampia gamma di pubblici, come piccole e grandi imprese, agenzie pubblicitarie, associazioni e club sportivi, con l'obiettivo di diventare un punto di riferimento affidabile per la stampa di abbigliamento e prodotti pubblicitari.

L'esperienza d'acquisto online è semplice e rapida, con la possibilità di elaborare preventivi in tempo reale e di visualizzare un'anteprima di stampa gratuita. Il catalogo include molte opzioni di supporti da stampare, tra cui abbigliamento da lavoro personalizzato, borracce, agende, cappellini e vari gadget personalizzabili promozionali dei migliori produttori.

L'utente può contare su un efficiente customer care multi-canale, disponibile dal lunedì al venerdì tramite telefono, chat online e e-mail. Un esperto grafico sarà al suo fianco per garantire che l'ordine venga concluso senza problemi. Inoltre, Gedshop.it offre un magazine, Blogo, dove è possibile scoprire le ultime tendenze e novità del settore, nonché ricevere guide e consigli.

Il rapporto qualità/prezzo dell'intero catalogo è ottimo, con spedizioni gratuite per importi superiori a 100 euro. I metodi di pagamento disponibili, tra cui PayPal e carte prepagate, garantiscono la completa protezione dei clienti. Gedshop.it è stato riconosciuto come uno dei 500 migliori eCommerce d'Italia da ITQF e La Repubblica – Affari & Finanza, e figura nella classifica "Le Stelle dell'eCommerce" realizzata da Corriere della Sera in collaborazione con Statista.