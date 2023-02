Dialogo sull’iconografia sacra tra Piemonte e Venezia allo Spazio Incontri con CRC

Sabato 25 febbraio, alle ore 18, presso lo Spazio Incontri Fondazione CRC (via Roma, 15) a Cuneo si terrà l’incontro “Iconografia e arte sacra nel cuneese”. Laura Marino, direttrice del Museo Diocesano San Sebastiano di Cuneo, e don Gian Michele Gazzola, esperto di arte sacra della Diocesi di Cuneo, offriranno un dialogo sulle immagini della devozione e il loro linguaggio tra Piemonte e Venezia. Domenica 26 febbraio, alle 16.30, invece, ultima puntata per la visita-spettacolo interattiva per bambini dai 7 anni di e con Elisa Dani, presso il Complesso Monumentale di San Francesco a Cuneo (via Santa Maria, 10). Entrambe le iniziative fanno parte degli eventi collaterali del progetto espositivo promosso da Fondazione CRC e Intesa Sanpaolo “I colori della fede a Venezia: Tiziano, Tintoretto e Veronese”. La mostra gratuita è aperta al pubblico dal martedì al venerdì dalle 15.30 alle 19.30 e il sabato e la domenica dalle 10 alle 19.30, fino a domenica 5 marzo 2023. Prenotazione consigliata per entrambe le iniziative su www.fondazionecrc.it, posti limitati.

L’intervento a due voci di sabato 25 febbraio, presso lo Spazio Incontri Fondazione CRC, porrà l’attenzione sulla lettura iconografica delle opere in mostra, che verranno analizzate in relazione ai testi sacri e al contesto storico religioso. Un confronto con dipinti di analogo soggetto presenti sul territorio cuneese permetterà di sviluppare considerazioni in merito alla circolazione di modelli e all’influenza della committenza sulla produzione artistica.

Laura Marino, direttrice del Museo Diocesano San Sebastiano di Cuneo dal 2019, conduce studi incentrati in prevalenza sull’arte regionale tra tardo medioevo ed età barocca, fa parte del Consiglio direttivo AMEI (Associazione Musei Ecclesiastici Italiani) e del Consiglio Generale di Fondazione CRC.

Don Gian Michele Gazzola è sacerdote della Diocesi di Cuneo e, attualmente, cura la biblioteca diocesana ed è il referente dei progetti MAB (Museo – Archivio – Biblioteca) della Diocesi di Cuneo. Si è occupato da sempre di arte sacra del territorio cuneese ed è autore e curatore di numerose pubblicazioni.

Domenica 26 febbraio, ci sarà l’ultimo di tre incontri con “ColorandoMi via via – Da Venezia alla pura gioia del colore dentro”. Elisa Dani organizza una visita-spettacolo interattiva per bambini dai 7 anni presso il Complesso Monumentale di San Francesco: un viaggio interiore a partire dalla città di Venezia. La città sarà attraversata con una gondola immaginaria che condurrà i ragazzi a navigare nel “mare della pittura”. Un viaggio geografico attraverso alcuni luoghi della città che apriranno “porte” all’immaginazione e alla fantasia. Luoghi di incontri con le opere dei grandi maestri, per colorare il proprio mondo interiore.