Provincia, Granda in Azione a fianco del presidente Robaldo

Sul tema delle mancate risorse relative alle grandi derivazioni idroelettriche il gruppo “Granda in Azione”, di cui fanno parte i consiglieri provinciali Anna Maria Molinari, Pietro Danna e Vincenzo Pellegrino, è pienamente al fianco ed a supporto del Presidente Robaldo nell’azione di interlocuzione politica che egli sta portando avanti al fine di trovare con la Regione una soluzione che consenta all’ente Provincia di non vedersi negate queste importanti risorse, senza le quali affronterebbe una situazione di bilancio a dir poco preoccupante.

Ed infatti la decisione della Regione di trattare difformemente la Provincia di Cuneo rispetto alle altre Province piemontesi (senza che sia mai stata spiegata compiutamente la ragione di questo trattamento differenziato, peraltro) rischia di causare un ammanco importante per le casse provinciali, che si tradurrà in mancati interventi in termini di manutenzione viaria e non solo, su tutti i territori montani.

L’auspicio è che questo supporto giunga da tutti i consiglieri provinciali, al di là delle appartenenze politiche: è necessario, infatti, lavorare insieme al fine di tutelare al meglio l’ente che tutti rappresentiamo.

Qualora ciò non avvenisse, riteniamo che la Provincia dovrà valutare ogni iniziativa al fine di tutelare i propri interessi e poter così esercitare pienamente le funzioni fondamentali proprie affidatele dalla legge”.