Fossano: al Liceo Ancina la fase distrettuale dei "Giochi di Archimede"

Duplice appuntamento per le ‘Olimpiadi’ della matematica e della fisica: a Cuneo, lunedì 13 febbraio, si è tenuta presso il Liceo ‘Peano-Pellico’ la fase interprovinciale di fisica, alla quale erano ammessi i soli studenti che già avevano superato le selezioni precedenti, a livello d’istituto; mentre proprio a Fossano, nelle aule del Liceo “Ancina” si è invece disputata la fase distrettuale di matematica, i cosiddetti “Giochi di Archimede”, anche in questo caso riservata a chi aveva superato la prova precedente.

Entrambe le competizioni sono organizzate e promosse a livello nazionale dal Ministero dell’Istruzione, con la collaborazione, nel caso della matematica, dell’Unione Matematica Italiana e invece, per la fisica, dell’Associazione per l’Insegnamento della Fisica.

Nutrita e qualificata, in ambedue le situazioni, la partecipazione di studenti del Liceo fossanese: nella prova di matematica, disputata per così dire in casa all’Ancina, sono state protagoniste le studentesse dello Scientifico Sara Milanesio (classe 5A) e Giulia Damilano (2A), mentre a Cuneo, per le Olimpiadi di Fisica, sono stati coinvolti per 5 studenti, sempre dello scientifico, ovvero Beatrice Baggia e Sara Milanesio (entrambe della 5A), Francesco Paschetta (5B), Fabio Bergese (3A) e Samuele Costamagna (3B).

‘Al di là di quello che potrà essere l’esito di queste ultime prove – dicono all’Ancina – si tratta senza dubbio di un risultato molto buono: i ragazzi hanno dimostrato di avere non soltanto valide nozioni ma anche non comuni competenze scientifiche. A loro quindi in particolar modo, ma in generale a tutti i partecipanti è giusto che vadano i più meritati complimenti”.