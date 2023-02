Sono aperte le preiscrizioni per il nuovo corso Operatore Socio Sanitario OSS

Presso la nostra sede di Verzuolo, in Via Don Orione 41, partirà a breve un percorso di formazione per OPERATORE SOCIO - SANITARIO, meglio conosciuto come OSS. Link scheda corso

“Sono aperte le preiscrizioni al percorso, che partirà in tarda primavera e si concluderà a fine anno - dichiara il Direttore del CFP di Verzuolo Massimo GIANTI – AFP vanta una tradizione ormai consolidata rispetto all’erogazione di del percorso formativo per questa figura professionale. La rete con le strutture afferenti all’ ASLCN1 e al CONSORZIO MONVISO SOLIDALE, permettono agli allievi di ottenere un’ottima preparazione sia a livello pratico che teorico. Le ore di stage sono importanti perché immediatamente si entra in strutture ospedaliere, assistenziali e di territorio. Prendersi cura degli altri richiede una preparazione specifica che può essere messa a disposizione di ammalati, anziani, soggetti deboli o svantaggiati. Si tratta di un lavoro molto richiesto che garantisce ottime prospettive occupazionali”.

L’OSS presta un aiuto prezioso in tutti quei soggetti che non sono in grado di potersi occupare della propria salute e igiene personale quotidianamente.

L'OSS lavora a stretto contatto con infermieri e medici offrendo un valido supporto nell’attività dell’equipe medica. Le sue attività, come abbiamo visto in precedenza, lo portano naturalmente a trovarsi a maggior contatto con i pazienti. Ciò consente di notare le evoluzioni di particolari patologie oppure improvvisi cambiamenti nel paziente che devono essere comunicati tempestivamente all’Infermiere o al medico di turno permettendo al paziente di essere assistito al meglio.

L’OSS non è un lavoro per tutti

L’ambiente complesso dato da relazioni con il paziente, fra i diversi operatori e l’evoluzione tecnologica rendono il contesto estremamente complesso, per questo motivo essere OSS non è un mestiere per tutti. Occorre sacrificio, dedizione, attenzione e pazienza ma, soprattutto, occorre impegnarsi al massimo per aiutare e supportare il prossimo in momenti della vita estremamente difficili e complessi.

Vuoi diventare OSS?