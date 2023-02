Racconigi sostiene le popolazioni di Siria e Turchia colpite dal terremoto con una raccolta fondi

Il bilancio delle vittime del sisma in Turchia e Siria continua a salire e drammatiche sono le condizioni dei sopravvissuti, che, dopo aver perso tutto, rischiano la vita per la mancanza di cibo e acqua e per le rigide condizioni climatiche.

Per dare un aiuto concreto alle popolazioni colpite da questa orribile tragedia, il Comune di Racconigi invita i cittadini a sostenere le raccolte fondi organizzate dalla Croce Rossa e dalla Caritas locali.

“L’iniziativa nasce in risposta ad un appello dell’arcivescovo, che ha chiesto alle parrocchie e a tutti i fedeli di essere sensibili nei confronti delle persone colpite da questa immane tragedia –commenta Don Maurilio Scavino- In entrambi i paesi gli operatori e i volontari di Caritas stanno distribuendo cibo, acqua, coperte e materassi agli sfollati accolti nei diversi centri”.

"Partecipando alla nostra raccolta fondi i racconigesi potranno sostenere le attività della Croce Rossa nazionale a favore delle popolazioni colpite dal sisma -commenta il presidente del Comitato locale Livio Ferrara- Si ricorda che non verranno raccolti beni di prima necessità o altro materiale, in quanto, al momento, non c'è modo di consegnarli".

“Consapevoli del fatto che Racconigi è sempre stata una città generosa e solidale nei confronti dei bisognosi vicini e lontani, come Comune invitiamo i cittadini a sostenere la popolazione turca e siriana tramite i canali già attivi nell’associazionismo locale”, conclude il sindaco Valerio Oderda.

Di seguito tutti i dati per effettuare le donazioni: Croce Rossa Italiana – Comitato di Racconigi, Iban: IT80P0200846690000102989560, Causale: donazione terremotati Siria e Turchia

Parrocchia S. Maria e S. Giovanni Battista, Iban: IT98J0630546690000160103921, Causale: Emergenza Turco-Siriana