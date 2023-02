Dal gioco ai giochi: Centri Coni al via anche in provincia di Cuneo

Il Centro Coni è il progetto nazionale di avviamento e orientamento allo sport che invita le società sportive a collaborare tra loro per proporre ai bambini e ragazzi, di età compresa fra i 5 e i 14 anni, lezioni divertenti, attività multidisciplinari con l’apporto delle competenze di istruttori di discipline diverse.

I giovanissimi sportivi hanno così la possibilità di conoscere, nell’ambito della società sportiva frequentata, anche altre attività sportive, ampliando così il personale bagaglio motorio, provando nuovi movimenti e abilità e migliorando le proprie capacità coordinative, utili anche nella stessa disciplina scelta ed amata, oppure scoprendo nuovi talenti.

I Centri Coni offrono, quindi, alle società sportive che aderiscono, un diverso e rivoluzionario approccio culturale e metodologico rispetto all’attività sportiva giovanile: attraverso un’attività di progettazione e di interscambio tra tecnici di discipline diverse si vuole arrivare a produrre un trasferimento di “saperi” e di “competenze” necessarie a svolgere una preparazione completa e corretta per le fasce giovanili, differenziando il lavoro per fasce di età con grande attenzione alle fasce più piccole. Lo strumento didattico privilegiato di apprendimento motorio-sportivo è chiaramente il gioco, per il ruolo fondamentale che riveste nel motivare i giovani e per la sua valenza aggregativa.

Il Coni quindi, stimola anche i tecnici delle Federazioni a “mettersi in gioco” unendo e condividendo le proprie conoscenze specifiche per costruire insieme un percorso multidisciplinare di crescita sportiva che ponga al centro i giovani atleti, che sia coinvolgente e stimolante e che faciliti, allo stesso tempo, lo sviluppo di tutte le loro abilità e competenze.

Un ragazzo più coordinato, con un bagaglio motorio più ampio e una preparazione più generale e completa, avrà, in seguito, sicuramente più possibilità di avviarsi anche all’attività agonistica con maggior successo, perché sarà in grado di affrontare l’apprendimento dei gesti tecnici specifici con più facilità e consapevolezza.

E se, invece, deciderà nel suo percorso di cambiare disciplina sportiva, avrà comunque sviluppato una preparazione più completa, sufficiente a permettergli di adeguarsi velocemente ed apprendere nuovi gestici tecnici, sfruttando i “transfert” motori e le competenze e abilità apprese precedentemente. Un nuovo modo per combattere anche la dispersione e l’abbandono sportivo nell’età dell’adolescenza!

Allo stesso modo il progetto del Coni agisce sui tecnici sportivi, facendo “formazione” gratuita, indirizzandoli a una nuova visione dell’attività giovanile, aumentandone le competenze didattiche e metodologiche. Il tutto sotto la supervisione e il coordinamento dei docenti della Scuola Regionale della Sport incaricati dal Comitato Regionale Coni, tra cui delegata provinciale professoressa Claudia Martin. Quest’anno, a supporto delle società sportive aderenti, anche due nuove tutor: le professore Bruna Mosso e Claudia Zucchi, componenti dello staff tecnico del Coni di Cuneo.

Le associazioni sportive che quest’anno potranno esibire il prestigioso logo di “Centro Coni” sono le seguenti:

ASD PROMOSPORT (pallacanestro)

ASD TEAM CUNEO (ginnastica ritmica)

ASD GRANDA CANOA CLUB (canoa)

ASD SKI COLLEGE LIMONE (sci di discesa)

ASD CUNEO SCHERMA ACCADEMY (scherma)

ASD CUNEO CANOA (canoa)

ASD BUSHIDO SAVIGLIANO (karate e judo)

ASD ATLETICA MONDOVI’ (atletica leggera)

ASD TWIRLING CARRU’ (twirling)

ASD BASKET TEAM 71 BRA (pallacanestro)

ASD TENNIS CLUB MATCH BALL BRA

ASD BASKET MONVISO 1979 BRA

ASD NEW TWIRLING BRA

ASD HOCKEY FEMMINILE LORENZONI BRA

ASD BRA MULTISPORT SYNERGY TEAM:



Esse collaboreranno suddivise in 5 Centri Coni.

Per target e principi metodologici, il Centro Coni è, poi, in continuità e condivisione con il progetto estivo degli “Educamp Coni” che promuovono centri estivi multisportivi e luoghi di aggregazione e di confronto per i bambini e ragazzi sempre dai 5 ai 14 anni.

Inoltre, il Comitato organizza il “Trofeo Nazionale Coni Kinder Joy of Moving”, una bellissima manifestazione agonistica multisportiva, rivolta ai ragazzi under 14 tesserati presso le associazioni sportive dilettantistiche e società sportive dilettantistiche.

La manifestazione viene attuata in collaborazione con gli organismi sportivi del Coni e ha l’intento di valorizzare l’attività sportiva, dando risalto a quel “sano agonismo” che racchiude in sé la vittoria, così come la sconfitta, quali elementi fondamentali per un percorso di crescita individuale e sportiva.

L’obiettivo primario dell’evento è quello di far fare ai ragazzi l’esperienza della competizione, facendo acquisire sicurezza in se stessi e abituandoli a vivere la gara in maniera sana. Il progetto si rivela anche un contenitore per l’attività di sperimentazione delle Federazioni Sportive Nazionali con squadre miste e innovative formule di gioco.

Ogni anno, migliaia di giovani atleti si sfidano nelle diverse competizioni regionali per andare a rappresentare la propria Regione alla Finale Nazionale del Trofeo CONI, sviluppando così anche il senso di appartenenza alla propria regione, divertendosi, socializzando con altri giovani che provengono da tutte le regioni d’Italia, conoscendo nuovi luoghi e abitudini, e magari sognando il traguardo olimpico. Quest’anno, il Trofeo Coni arricchirà il proprio programma con la nuova edizione invernale che sarà organizzata a dicembre 2023, proprio nella nostra regione dal Coni Piemonte.