Tempo di allenamenti per i ragazzi dell' U.I.C.I. Cuneo Calcio: a marzo disputeranno il campionato nazionale (VIDEO)

Tempo di allenamenti per i ragazzi dell' U.I.C.I. Cuneo Calcio, al lavoro in vista del campionato nazionale di Calcio a 5 B1 non vedenti che avrà inizio nel mese di marzo con le sfide dei raggruppamenti "Girone Nord" e "Girone Sud".

Sarà la prima vera grande manifestazione alla quale prenderà parte la realtà nata tre anni fa, su iniziativa di un gruppo di soci non vedenti accumunati dalla passione per il calcio, nella sede dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Cuneo.

Un gruppo affiatato, composto da giocatori dai 18 ai 50 anni, provenienti da Cuneo, Robilante, Genola, San Giacomo di Boves e Caraglio.

Sul campo tanta voglia di divertirsi e stare insieme ma anche di migliorarsi, fare esperienza in modo da ben figurare quando il livello degli avversari sarà più alto

Andrea Aime, Lorenzo Ballario, Riccardo Pellegrino, Soumahoro Namori, Simone Zenini (anche presidente), Pier paolo Soria (portiere, unico giocatore vedente come previsto dal regolamento) i nomi degli atleti della formazione cuneese.

Abbiamo incontrato la squadra, seguendone una sessione di allenamento, presso le strutture del quartiere San Paolo di Cuneo. A guidare i ragazzi i due tecnici Riccardo Baldracco e Guido Rosa.

Qui per maggiori informazioni o per contattare UICI Cuneo