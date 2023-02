Bra, successo del Caffè Letterario nel segno di Johann Sebastian Bach

«Ah! Come è dolce il sapore del caffè! Più dolce di mille baci, più dolce di un vino moscato» (Johann Sebastian Bach). Nella sua provvisoria dimora su Facebook, il Caffè Letterario di Bra non smette di diffondere l’aroma della cultura.



Nell’appuntamento di giovedì 16 febbraio sul gruppo “Bra. Di tutto, di più” è stato protagonista il musicista Paolo Paglia, che ha presentato la sua ultima fatica editoriale “Oh per Bach” (Algra Editore).



«È un semplice bignamino che vuole accompagnare in un viaggio svagato e un po’ divagante attraverso la storia, la filosofia e la musica», ha detto l’autore, che poi ha parlato del suo tributo a Johann Sebastian Bach, uno dei più grandi geni musicali della storia, vissuto tra il 1685 e il 1750.



«Ho parlato di Bach - ha aggiunto Paglia -, perché lui è il tutto musicale, è un architetto della storia della musica, un compositore che, in ogni sua opera, guarda dentro l’uomo, come diceva Massimo Milan».



La musica di Bach si contraddistingue per la complessità dell’armonia, la profondità intellettuale, la padronanza dei mezzi tecnici ed espressivi. Il suo stile si caratterizza per una forma di scrittura musicale dettagliata che lascia poco spazio alla possibilità degli esecutori di aggiungere passaggi arbitrari.



Il grande musicista tedesco si è dedicato principalmente alle composizioni sacre, realizzando delle meravigliose opere a cui guardano (inevitabilmente sedotti) ascoltatori, musicisti, matematici e chiunque non possa fare a meno della musica nella propria vita.

In questo senso, il libro del maestro Paglia esplora l’eredità di Bach e ci fornisce la chiave per capire il suo approccio al pentagramma come frutto non solo di un libero atto creativo, ma anche di un pensiero per certi versi enigmatico.



A prova di questa fama, il musicista albese ha svelato una curiosità: «Bach non è solo da ascoltare, ma da immaginare. Dirigendo le sue opere ho compreso che non c’è casualità, tutto ritorna matematicamente come espressione di bellezza ed armonia. Ci insegna pure che, laddove ci sono elementi contrastanti, nasce qualcosa che ci innalza verso il cielo e verso il cosmo. E Bach ha perfettamente portato i suoni dell’universo a noi tutti».

All’esito della serata, esprime grande soddisfazione la curatrice dell’evento, Silvia Gullino: «Siamo fieri di essere un punto di riferimento in campo culturale per tanta gente che ha voglia di bellezza e ci segue con affetto. Il successo delle nostre serate è anche quello di un territorio che può vantare un capitale umano ed artistico unico, da far conoscere, promuovere e valorizzare».



Ci lasciamo (finalmente) alle spalle mesi resi difficili dalla pandemia, ma che la giornalista braidese non ha mai smesso di illuminare e animare con proposte culturali di alto livello. Ogni mese un appuntamento diverso con protagonisti indiscussi il territorio, la musica, l’arte, lo sport e la creatività.



Un percorso tracciato nel solco del successo, che nelle prossime settimane proseguirà il suo viaggio, targato ancora Caffè Letterario.