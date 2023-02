L'oro mondiale Marta Bassino racconta il Cuneese sulle pagine di "Scimagazine"

Brilla la copertina del mensile Scimagazine - ora in edicola - con il sorriso della campionessa Marta Bassino. Un’immagine che profuma di vittoria, a pochi giorni dal fantastico oro conquistato nella gara di Super-G ai mondiali di Méribel in Francia. Ma non solo: un’immagine che lascia trasparire il legame profondo e sincero che Marta ha con la sua terra, il Cuneese.



All’interno, una ricca intervista svela la bellezza di un paradiso alpino senza eguali con stazioni a misura di famiglia, grandi comprensori, attività in sicurezza per il fuoripista, eventi sulla neve, proposte gourmet negli chalet in quota e après-ski.



L’iniziativa promozionale è coordinata dall’ATL del Cuneese nell’ambito di un più ampio progetto di collaborazione con l’atleta sostenuto dall’ATL, dalla Camera di Commercio di Cuneo, dalla Fondazione CRC, dall’Associazione per il Turismo Outdoor WOW, dall’Ente Aree Protette Alpi Marittime e da Cuneo Neve.



“Sono orgogliosa di far parte di questo importante progetto territoriale che mi permette di esaltare il Cuneese dal punto di vista sportivo e naturalistico su diversi canali di comunicazione. Non solo sci da discesa, ma anche sci nordico, itinerari per le racchette da neve e per il fuoripista, con panorami che si aprono dalle cime innevate verso il Golfo del Mar Ligure. Nelle Alpi di Cuneo sono nata e cresciuta, mi sono allenata e oggi torno volentieri a festeggiare i miei traguardi, ricaricando le energie per le sfide future”, afferma Marta Bassino.