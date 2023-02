Questa sera alle ore 21 nuovo appuntamento con “TIME OUT”; Ospiti Francesca Michieletto, Laura Grigolo e Sara Tajè

Un calcio, anzi una schiacciata alla scaramanzia! Anche in questo venerdì 17 febbraio ritorna puntualmente “Time Out”, il format sulla pallavolo femminile di serie A, in onda questa sera dalle ore 21.

Il titolo della 15^ puntata è “CARNEVALE SI...MA IN CAMPO NIENTE SCHERZI!”, vista la concomitanza delle sfide di campionato con gli ultimi giorni del Carnevale 2023. Per alcune squadre però, tra tutte la Wash4green Pinerolo, è praticamente vietato sbagliare. Le ragazze di Marchiaro, infatti, dovranno farsi trovare pronte nell’autentico scontro diretto con la Bartoccini Perugia.

A ben guardare vale lo stesso discorso anche per la Lpm Bam Mondovì, che ovviamente ha finalità differenti di quelle della squadra di Marchiaro. Le Pumine sono reduci da sei vittorie consecutive, ma per accorciare ulteriormente le distanze dalle prime posizioni non potranno concedersi rilassamenti nel match in programma domenica contro l’Hermaea Olbia.

Si parlerà di questo e di tanto altro con l’ospite in studio, la schiacciatrice della Lpm Bam Mondovì Laura Grigolo. Due invece i collegamenti previsti: il primo con l’esperta schiacciatrice della Itas Trentino Francesca Michieletto, mentre il secondo vedrà come protagonista la giovane centrale dell’Hermaea Olbia Sara Tajè.

Nel corso della trasmissione saranno trasmesse le interviste raccolte in settimana con Matteo Bibo Solforati (Lpm), Veronica Bisconti (Lpm), Valentina Zago (Wash4green Pinerolo), Vittoria Prandi (Wash4green Pinerolo), Marco Musso (Uyba Busto Arsizio), Valentina Colombo (Uyba Busto Arsizio) e Fatim Yassimina Kone (Reale Mutua Fenera Chieri).

Ricordiamo che Time Out va in onda sulla home page e sulle pagine Facebook di Targatocn.it (per la zona di Cuneo), Piazzapinerolese.it (per la zona di Pinerolo) e Informazioneonline.it (per la zona di Busto Arsizio) e altre testate del gruppo More News.