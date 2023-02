Volley. Gli allievi dell'Alberghiero Donadio di Dronero hanno...superato il muro!

Anche gli allievi dell’Alberghiero “Donadio” hanno superato il muro! E lo hanno fatto a colpi di pallavolo contro la diffidenza nella percezione della disabilità.

L’iniziativa #SuperiamoilMuro è il tema della VII edizione della settimana della Pallavolo unificata, dal 13 al 19 febbraio, promossa da Special Olympics Italia, l’organizzazione internazionale che da anni promuove attività di sensibilizzazione verso il tema dell'inclusione attraverso lo sport.

“Sono stati coinvolti i ragazzi della 1C, 2D, 4B, 4 C, 5A, 5B grazie alla collaborazione dei professori di Scienze Motorie e Sportive, Eva Cavallera e Giorgio Fea. – spiegano la referente del Dipartimento Sostegno, Michela Onofrio e la prof.ssa Federica Dutto, che hanno seguito l’iniziativa – In palestra, i ragazzi si sono allenati e hanno giocato sullo stesso campo di gioco in formazioni miste e, con semplicità e gradualità, ogni studente ha avuto modo di dar prova delle proprie abilità. Tutti hanno partecipato perchè il gioco di squadra è lo strumento ideale per superare il muro della diffidenza!”

Durante le attività sono state scattate delle foto che, oggi a conclusione della volleyball week, saranno pubblicate sui profili e sulle pagine social della scuola e dell’organizzazione Special Olimpics Italia a testimonianza del percorso svolto.

L’iniziativa Volleyball Week 2022 fa parte delle attività Area scuola di Special Olympics Italia, che ha coinvolto più di 10.000 studenti sul territorio nazionale.